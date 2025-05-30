Шлеменко высказался о реванше с Исмаиловым

Шлеменко о реванше с Исмаиловым: Где он, что он, он вообще боец?

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о реванше с Магомедом Исмаиловым. Его комментарий приводит «РБ Спорт».

Шлеменко признался, что ему все равно, примет ли соперник бой. По его словам, на Исмаилове свет клином не сошелся, а он выиграл пять поединков подряд и планирует победить в шестом.

«Что мне дает бой с Магой? Это просто будет интересно, и у меня есть шанс взять реванш. Но на каких он позициях после проигрыша Минееву? В ММА он не дрался с 2022 года после победы надо мной. Где он, что он? Он вообще боец? Сможет ли он когда-то драться?» — порассуждал Шлеменко.

3 декабря 2022 года Шлеменко уступил единогласным решением судей соотечественнику Магомеду Исмаилов на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Спортсмены поспорили за специальный пояс RCC.