Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC 13

Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко в бою RCC 13 единогласным решением судей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Шлеменко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13. Бой продлился пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Спортсмены поспорили за специальный пояс RCC.

8 октября Исмаилов победил сербского бойца Александра Илича единогласным решением судей. Ранее Илич выиграл бой со Шлеменко, нокаутировав россиянина через 21 секунду после начала встречи.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 выигранный бой при 15 поражениях и одной ничьей.