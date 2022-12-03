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23:06, 3 декабря 2022Спорт

Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC 13

Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко в бою RCC 13 единогласным решением судей
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Шлеменко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13. Бой продлился пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Спортсмены поспорили за специальный пояс RCC.

8 октября Исмаилов победил сербского бойца Александра Илича единогласным решением судей. Ранее Илич выиграл бой со Шлеменко, нокаутировав россиянина через 21 секунду после начала встречи.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 выигранный бой при 15 поражениях и одной ничьей.

Ксения Курашкина
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