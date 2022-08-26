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Спорт

Появилось видео поражения Шлеменко за 21 секунду с реакцией Исмаилова

Появилось видео поражения Александра Шлеменко за 21 секунду с реакцией Магомеда Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship. Ролик доступен в сообществе организации в VK.

38-летний россиянин уступил сербу Александру Иличу нокаутом за 21 секунду. На видео можно наблюдать также реакцию будущего соперника Шлеменко Магомеда Исмаилова.

Илич сотряс соперника ударом коленом, а затем добил Шлеменко. Для последнего это поражение стало 14-м в профессиональной карьере при 61 победе.

Илич одержал 14-ю победу. На его счету 19 поединков, пять из которых он проиграл.

Николай Костюков
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