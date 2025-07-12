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20:52, 12 июля 2025Силовые структуры

Отцом напавшего на девочек с молотком подростка оказался известный в научном мире физик

«112»: Отцом напавшего на девочек в Домодедово подростка оказался ученый-физик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

Отцом 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двоих школьниц в подмосковном Домодедово, оказался известный в научном мире специалист в области лазерной физики. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, мужчина является кандидатом наук, а также создателем ювелирного бренда.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Пеленг». В момент нападения школьницы 13 и 16 лет катались на велосипедах в лесу. Юноша был вооружен молотком. Одной из девочек удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Они находятся в отделении реанимации. В отношение подростка возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Позже подросток объяснил поступок мизогинией — ненавистью, неприязнью, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам.

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