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20:48, 12 июля 2025Наука и техника

Раскрыта дата проведения авиасалона МАКС в Жуковском

Мишустин распорядился провести МАКС в июле-августе 2026 и 2027 годов
Алина Черненко

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился провести Международный авиационно-космический салон (МАКС) в июле-августе 2026 и 2027 годов. Дата раскрыта в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что авиасалон пройдет в очном формате в городе Жуковский в Подмосковье. Организаторами выступят Минпромторг России и госкорпорация «Ростех».

Изначально МАКС проводили раз в два года. В последний раз авиасалон состоялся в июле 2021 года. В 2025 году его снова перенесли.

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