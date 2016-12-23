«Мегафон» решил купить контрольный пакет акций Mail.Ru Group

Совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

«По условиям планируемой сделки "Мегафон" приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — отмечается в сообщении.

Из указанной суммы 640 миллионов долларов должны быть выплачены в момент закрытия сделки, оставшиеся 100 миллионов долларов — через год после ее закрытия. Тогда оператор связи будет владеть 15,2 процента уставного капитала Mail.Ru Group.

В «Мегафоне» отметили, что после завершения сделки компании продолжат работать «полностью на рыночных условиях». Команды менеджмента останутся независимыми.

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» для утверждения сделки намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, решение о покупке акций подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.

Mail.Ru Group занимает лидирующие позиции в русскоязычном сегменте сети (сайты ежемесячно посещают около 93 процентов российских пользователей интернета). Mail.Ru Group принадлежат почтовый сервис Mail.ru социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», портфолио крупнейших онлайн-игр, сервис MAPS.ME, мессенджеры Агент Mail.ru и ICQ.

«Мегафон» — мобильный оператор федерального значения в России, количество абонентов которого насчитывает 77,3 миллиона человек.