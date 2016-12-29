«МегаФон» предложил четыре решения для оптимизации бизнес-процессов в новом году

Современные технологичные решения позволяют не только ускорить бизнес-процессы, но и повысить их эффективность. Тем, кто занимается планированием стратегии развития компании в новом году, «МегаФон» предлагает четыре простых и технологичных решения. О них сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Одно из решений — M2M-мониторинг, который активно используют в своем бизнесе многие управленцы. Эта услуга позволяет объединить все объекты бизнеса в единую информационную сеть и управлять ими дистанционно, что обычно требует серьезных ресурсов. С помощью нового решения, в частности, можно отслеживать исправность и местоположение автопарка, получать уведомления о событиях и автоматические отчеты с датчиков работы объектов или видеокамер, повысить уровень безопасности и скорость реакции на экстренные события.

Подключение услуги «М2М-мониторинг» от «МегаФона» дает возможность максимально эффективно использовать удаленные объекты компании, существенно сократить затраты на их обслуживание и направить освободившиеся ресурсы сотрудников на реализацию других задач.

Услуга «Электронный документооборот» поможет упростить и ускорить неизбежный и в обычном формате долгий процесс подписания документов. При ее подключении все нужные бумаги будут содержаться в привычных бухгалтерских системах, таких как 1С. Визировать их сотрудники или партнеры смогут с помощью цифровой подписи, при этом подписант может находиться в другом офисе или городе. В результате бизнес экономит время на подписание и обмен документами, а также расходы на курьерскую и почтовую доставку, а сам процесс работы с документами становится более защищенным.

Чтобы оптимизировать расходы на информирование клиентов и повысить эффективность рекламных кампаний, нужно автоматизировать работу, которую обычно выполняют отдельные сотрудники. «МегаФон» заявляет, что этому способствует услуга «Мобильное информирование Лайт». Она позволяет с помощью SMS-рассылок в автоматическом режиме информировать клиентов о работе сервисов, новых акциях и продуктах и получать обратную связь. При этом целевую аудиторию можно выбрать более точечно (например, указав определенный возраст или регион). Следовательно, создается прямой канал связи с клиентами, как существующими, так и новыми. Услуга помогает расширить бизнес за счет проведения высокоэффективных целевых маркетинговых кампаний, ориентированных на правильную аудиторию.

Для того чтобы сократить время на обработку звонков и при этом повысить качество общения с клиентами, «МегаФон» предлагает подключить услугу «Виртуальная АТС». Она дает возможность быстро и без серьезных затрат организовать современные функции приема и обработки вызовов. Возможности интеграции с популярными CRM-системами, голосовое меню и приветствие, очередь, запись и порядок адресации звонков, «SMS-визитка» и другие функции «Виртуальной АТС» позволят ответить на все обращения клиентов и повысить их лояльность. Кроме того, есть возможность подключения номера в формате 8-800, что, по статистике, способствует росту потока клиентских обращений на 20-30 процентов.

В результате автоматизации и управления процессами приема и обработки звонков сотрудники смогут уделять большее количество времени клиентам, что, в свою очередь, поможет повысить количество контактов. Качество работы сотрудников при этом отслеживается с помощью функции записи разговоров — то есть, по необходимости можно корректировать процессы взаимодействия с клиентами. Все это в сумме приведет к росту качества работы и бизнеса в целом. Система контроля звонков и номер 8-800 помогут оценить эффективность каналов коммуникаций, а также оптимизировать расходы на рекламу, понизив стоимость привлечения новых и удержания существующих клиентов, отмечает «МегаФон».