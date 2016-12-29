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MegaLabs разработал систему умного управления домом

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С 27 декабря 2016 года в продаже появилась продукция под брендом Life Control, разработанная компанией MegaLabs. Это комплекс умных устройств, позволяющий удаленно управлять домашними системами и обеспечивать безопасность дома или квартиры.

Использование системы Life Control позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, удаленно управлять электроприборами и освещением, а также отслеживать местоположение детей, домашних животных или автомобиля. Кроме этого к общей экосистеме подключается фитнес-трекер, аккумулирующий информацию о физической активности своего владельца и его сне.

По словам руководителя по развитию IoT проектов MegaLabs Сергея Соболева, Life Control представляет собой новейшую экосистему устройств, объединенных в несколько направлений: Умный Дом, Фитнес и Геопозиционирование. «Благодаря более чем доступной цене, а также надежности, удобству управления, открытой архитектуре и множеству сценариев использования, мы рассчитываем на то, что Life Сontrol станет надежным помощником для большинства жителей страны», — подчеркнул он.

Управление системой осуществляется через портал Lifecontrol.ru, а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задает параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде sms-сообщений, push-уведомлений или сообщений электронной почты.

Для работоспособности комплекса Life Control необходим только Центр Умного Дома, который аккумулирует информацию от всех датчиков благодаря поддержке всех современных протоколов связи. Все остальные устройства можно выбрать в зависимости от индивидуальных целей и конфигурации помещений.

Уже сегодня можно купить самые разные устройства и комбинировать их в зависимости от потребностей. К примеру, Умная розетка позволяет дистанционно включать или выключать электроприборы, сохраняет данные по энергопотреблению и поддерживает создание сценариев. Датчик протечки проводит мониторинг затопления в реальном времени и сообщает обо всех случаях протечки воды. Датчик открытия и закрытия реагирует на размыкание окон и дверей за счет встроенных сенсоров. Датчик по уходу за растениями сообщает о влажности почвы, температуре, а также уровне освещенности растений. Wi-Fi Камера обеспечивает бесперебойный стриминг видео и автоматически включает режим записи при обнаружении движения или при громком звуке.

В 2017 году можно будет пополнить систему такими устройствами, как Гео-трекер с сим-картой (определяет координаты по GPS/ГЛОНАСС с точностью до нескольких метров) и Датчик качества воздуха (анализирует и сообщает о содержании в воздухе монооксида углерода (СО) и летучих органических веществ (ЛОВ), а также о температуре и влажности воздуха).

Работоспособность всех устройств протестирована в реальных условиях и доказала свою высокую надежность. Центр Умного Дома работает через мобильный интернет, поэтому он может использоваться на удаленных от городской инфраструктуры объектах — везде, где есть покрытие мобильной сети, например в загородном доме. В этом случае он также может работать в качестве роутера для других интернет-устройств.

Центр Умного Дома, а также гео-трекер работают с сим-картами «МегаФона». Специально для Life Control оператор разработал тарифный план, учитывающий особенности работы системы.

Первыми в стране новинку смогут купить жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Приобретенные устройства будут работать по всей стране.

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