Уволенный иркутским губернатором мэр Вихоревки подал в суд

Бывший мэр иркутской Вихоревки Геннадий Пуляев подал в суд иск с требованием признать незаконным решение главы региона Сергея Левченко об отстранении от должности. Об этом ТАСС сообщили в Иркутском областном суде в среду, 17 мая.

Дата рассмотрения искового заявления Пуляева пока не назначена, сказал собеседник агентства.

Левченко отправил в отставку градоначальника в связи с «многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города» 10 мая.

Право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые, отмечалось на официальном портале регионального правительства.

Проблемы с обеспечением Вихоревки теплоснабжением наблюдались несколько лет. Прошлой зимой на территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации «из-за некачественной подготовки теплоисточника», несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.