Подмосковные власти установили тарифы ЖКХ ниже инфляции

Рост тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Московской области не превысил уровень инфляции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного кабмина, передает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 4 июля.

«С 1 июля рост оплаты жителей собственников жилья мы установили плюс четыре процента, что меньше уровня инфляции», — сказал глава региона.

Начиная с 1 июля по всей стране произойдет плановое повышение размера коммунальных платежей для населения, утвержденное правительством страны. В среднем тарифы поднимут на четыре процента. Заметнее всего услуги ЖКХ подорожают в Москве и Санкт-Петербурге (примерно на семь процентов).

Коммунальные тарифы повышаются ежегодно с 1 июля 2012 года. В кабмине отмечают, что рост цен по большей части обусловлен удорожанием газа и электроэнергии, а также общими инфляционными процессами.

В 2016 году инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.