Шатурский район Подмосковья упразднили

В Подмосковье упразднен крупнейший по территории муниципальный район региона — Шатурский, передает ТАСС. Соответствующий законопроект Мособлдума приняла в четверг, 25 мая, сразу в трех чтениях.

По словам замначальника главного управления территориальной политики региона Марии Нагорной, решение принято, чтобы «привести административно-территориальное устройство Московской области в соответствие с изменениями территориальной организации местного самоуправления».

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Входившие в район поселения — Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое — присоединили к городу Шатуре, образовав единый городской округ областного подчинения.

Площадь упраздненного муниципального образования составляла 2715 квадратных километров (около шести процентов от всей области). На его территории официально проживают 71,3 тысячи человек. Шатурский район был образован в 1929 году, затем его упразднили в 1933 году и вновь создали в 1956-м.

В марте текущего года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий объединять входящие в состав одного муниципального образования поселения и городские округа.

«Очень многие сельские поселения не самодостаточны, они дотационные, они ждут дотаций. Сами не могут решить проблемы ни с коммуникациями, ни с инвестициями, инвесторы не приходят, потому что площадок нет», — объясняла необходимость изменений депутат Ирина Гусева.