Госдума поддержала поправки об объединении поселений с городскими округами

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы преобразования муниципалитетов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 15 марта.
Документ поддержали с учетом поправок депутата Михаила Терентьева («Единая Россия»), избранного от Московской области. Они позволяют объединять с городскими округами поселения, входящие в состав одного муниципального района. После слияния такие поселения будут утрачивать статус муниципального образования.
«Очень многие сельские поселения не самодостаточны, они дотационные, они ждут дотаций. Сами не могут решить проблемы ни с коммуникациями, ни с инвестициями, инвесторы не приходят, потому что площадок нет», — заявила, комментируя документ, первый зампред думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия») .
По ее мнению, объединение позволит обеспечить территориям другое качество развития. «Поселения, например, не могут сами принимать участие в федеральных программах. А здесь смогут, потому что у города другой бюджет, другие возможности», — отметила Гусева. Он добавила, что появляется возможность решить целый ряд проблем, которые годами накапливались, в том числе в Подмосковье — «за счет того, сколько мы сэкономим на чиновниках».
Правительство внесло проект закона на рассмотрение Думы в апреле 2015 года. Он предполагает внесение поправок в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно изменениям, решение об объединении муниципалитетов смогут принимать их представительные органы без проведения референдума. Это будет «способствовать совершенствованию процедуры публичного управления на местном уровне, а также сокращению расходов местных бюджетов на проведение голосования», говорится в пояснительной записке.