Губернаторам и депутатам разрешили менять статус поселений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении статуса городских и сельских поселений, а также городских округов. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 марта.

«Закон предполагает наделение полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней (от сельского поселения до городского округа, районных центров) самим принимать решение, что будет с поселениями, которые, с нашей точки зрения, являются неперспективными», — пояснила первый зампредседателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия»).

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Согласно закону, территория субъекта России разграничивается не между поселениями, а между поселениями и городскими округами. Муниципальный район утрачивает статус муниципального образования в случае, если все поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом.

Городской округ включает в себя один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов.