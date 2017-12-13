Подмосковные врачи обменялись опытом с коллегами из Татарстана

В Московскую область для обмена опытом прибыла делегация из Республики Татарстан, в рамках визита гости ознакомились с работой областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

«В центре материнства и детства в Наро-Фоминске наши гости из Казани смогли изучить подходы в организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи в Подмосковье. Кроме того, это первый центр из пяти, открытый в этом году. Каждое подобное учреждение в Московской области не уступает европейским клиникам не только по оснащению, но и по подходу к процессу рождения детей», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, специалисты из Татарстана также увидели работу подмосковных учреждений здравоохранения, участвующих в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». «Обмен опытом с подмосковными коллегами поможет врачам из Казани эффективнее реализовывать собственные региональные проекты», — добавил министр.

Ранее в среду первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова рассказала, что более восьми тысяч подмосковных врачей получили дополнительное профессиональное образование с начала года. Марков, в свою очередь, отметил, что Московская область сотрудничает со всеми основными медицинскими образовательными учреждениями.

30 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске заявила, что власти региона демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры.