Гендиректором авиакомпании «Россия» избрали Сергея Александровского

Совет директоров авиакомпании «Россия» избрал генеральным директором Сергея Александровского сроком на три года, сообщает авиакомпания.

«С приходом в 2016 году новой команды значительно возросла роль авиакомпании в выполнении задачи государственного значения — улучшения транспортной доступности отдаленных и стратегически важных регионов страны», — заявил в связи с избранием гендиректора председатель совета директоров «России» Вадим Зингман. «С 2018 года программа "плоских" тарифов, которую реализует "Аэрофлот" на Дальнем Востоке, в Симферополе и Калининграде, распространяется на рейсы авиакомпании "Россия". Благодаря использованию воздушных судов повышенной вместимости, перевозчик продолжит увеличивать количество билетов, продаваемых по "плоским" тарифам», — отметил он.

Сергей Александровский работает в авиакомпании с 2016 года. С сентября 2018 года являлся временно исполняющим обязанности генерального директора. До сентября занимал должность заместителя генерального директора по продажам и имущественным вопросам, и принимал непосредственное участие в формировании и реализации бизнес-модели авиакомпании «Россия». Модель развития авиакомпании подразумевает работу в среднеценовом сегменте, развитие маршрутной сети из аэропорта «Пулково», а также выполнение полетов из Москвы на социально важных направлениях.

Авиакомпания «Россия» начала работу в новом формате с начала марта 2016 года, объединив практики авиационных коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и Ростова-на-Дону. По итогам 2017 года авиакомпания перевезла более 11 миллионов пассажиров, увеличив пассажиропоток на 27 процентов. Авиакомпания входит в группу «Аэрофлот».