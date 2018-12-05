«Аэрофлот» дал возможность выбирать места всем категориям пассажиров

Все категории пассажиров «Аэрофлота» теперь смогут заранее выбирать себе место в салоне. Однако, для клиентов категории «Промо» и «Бюджет» услуга будет предоставляться на платной основе и исключительно по желанию пассажира, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении также уточняется, что те, кто не нуждается в данной опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне.

В настоящее время этот сервис доступен на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом.

В пресс-службе также отмечают, что за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с «Эконом» или «Комфорт» до класса «Бизнес». Оформить данную услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса или в он-лайн сервисах авиаперевозчика.