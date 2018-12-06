«Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Компания «Аэрофлот» обновила мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить данные банковской карты, которая будет использоваться для платежей, говорится в сообщении перевозчика.

Покупка с помощью этого сервиса возможна после регистрации пользователя в Samsung Pay. Сервис, используемый в приложении, является простым и безопасным платежным инструментом, отмечают в «Аэрофлоте». Вводить данные банковской карты многократно не нужно – достаточно будет подтвердить платеж с помощью кода-пароля или Touch ID

Для каждой банковской карты используется специальный цифровой код — токен, он не связан с настоящими данными карты, что повышает безопасность платежей.

Ранее «Аэрофлот» уже внедрил в свои мобильные приложения аналогичные платежные сервисы — Apple Pay для iOS-устройств и Google Pay для Android-устройств.