«Победа» задумалась над введением платы за пластиковые стаканчики на борту

В низкобюджетном авиаперевозчике «Победа» изучают возможность брать плату за пластиковые стаканчики на борту. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на источник, близкий к компании.

По его словам, это делается для того, «чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы». Так как сейчас авиакомпания ежемесячно тратит на закупку пластиковых стаканчиков около 1 миллиона рублей. «Идея введения платы за стаканчики связана с тем, чтобы исключить повышения тарифов из-за новых правил по провозу ручной клади, которые авиакомпания сейчас разрабатывает, чтобы не было противоречий с ФАП. Все варианты в любом случае приведут к серьезным дополнительным затратам компании», — добавил он. Источник также уточнил, что стоимость одного стаканчика будет составлять 5 рублей.

По словам собеседника агентства, в случае введения такой нормы, сама вода останется бесплатной. Ее «можно будет наливать в принесенную с собой посуду», — уточнил он.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», благодаря своей ценовой политике и бизнес-модели пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов, что является самым высоким показателем среди российских регулярных авиакомпаний. За два первых года полетов авиакомпании более 1 миллиона человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя.