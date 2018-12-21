«Победа» перевезет бесплатно Деда Мороза и Снегурочку

С 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года Дед Мороз и Снегурочка могут бесплатно улететь на любом рейсе авиакомпании «Победа» (входит группу «Аэрофлот») по любому маршруту, если на данный рейс будут свободные места. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания не впервые проводит эту уже традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию. Стать ее участником просто — достаточно подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, сообщить о своем желании воспользоваться правом бесплатного перелета. Затем необходимо дождаться окончания регистрации, после чего при наличии свободного места на рейсе представитель авиакомпании оформит бесплатный перелет. При этом участнику акции необходимо оставаться в костюме Деда Мороза или Снегурочки до приземления в аэропорту назначения.

Участниками акции могут стать те, кто не успел или не смог купить авиабилет на новогодние каникулы и готов провести в аэропорту некоторое время ради бесплатного перелета.

По словам генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова, по статистике около 3 процентов пассажиров не приходит на рейс, поэтому шансы улететь Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны. «В прошлом году бесплатно мы перевезли 385 Дедов Морозов и Снегурочек. Сейчас снова решили украсить рейсы любимыми героями», — отметил он.

В авиакомпании обращают внимание на то, что дополнительные услуги (багаж, выбор места и другие) участникам акции предоставляются за плату. При этом ручная кладь и вещи из перечня ФАП-82, суммарно соответствующие габаритам 36Х30Х27 сантиметров, перевозятся в салоне бесплатно.

Авиакомпания обеспечивает регистрацию участника на рейс при вылете из зарубежного аэропорта.

Костюм участника акции должен соответствовать стандарту персонажей русских сказок, то есть для Деда Мороза обязательно наличие бороды, для Снегурочки — косы. Кроме того, костюмы участников акции не должны пачкаться, а блестки и стразы с них – осыпаться, иначе придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолета.

В сезон новогодних каникул 2017-2018 года лидерами по количеству Дедов Морозов и Снегурочек, желающих улететь бесплатно, стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо.