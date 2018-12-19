«Аэрофлот» зарегистрировал породную группу своих служебных собак

«Аэрофлот» зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ), говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В сообщении отмечается, что шалайки представляют собой межвидовой гибрид ненецкой оленегонной лайки и европейского подвида шакала. Эта породная группа унаследовала лучшие качества своих предков. Шакало-псовый гибрид имеет очень острое обоняние, может эффективно работать в температурном диапазоне от минус 30 до плюс 45 градусов по Цельсию, отличается небольшими размерами и весом, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. По всем этим характеристикам шалайки имеют преимущество перед традиционными породами служебных собак.

Создателем породной группы является Клим Тимофеевич Сулимов — известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии. Он начал эксперименты по выведению гибрида шакала и лайки в середине 70-х годов прошлого века. Сулимов много лет сотрудничает с кинологической службой «Аэрофлота» в качестве консультанта. За это время породная группа была значительно усовершенствована: собаки стали более лояльными к людям и мотивированными на поиск.

Стандарт породной группы «шалайка» официально утвержден РКФ.