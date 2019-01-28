Медведев пожаловался на «палки в колесах» при создании новейшего самолета

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиться импортозамещения при реализации проекта самолета МС-21, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, России «постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому». «Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет будет действительно очень хороший», — отметил он.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что к 2022 году производство МС-21 уже на 97 процентов не будет зависеть от импортных поставок.

Медведев также сообщил, что в 2019 году на производство и поддержку самолета будет выделено 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, в 2020 и 2021 годах на эти цели пойдет еще 4,11 и 4,81 миллиарда рублей.

МС-21 станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Первые поставки лайнера запланированы на 2020 год.

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