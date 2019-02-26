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Российский танкер делился топливом с Северной Кореей вопреки санкциям

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Российский танкер «Тантал» нарушил международные санкции против Северной Кореи, передав на северокорейское судно в море топливо. Об этом сообщили два члена экипажа, находившиеся во время нарушений на борту, передает Reuters.

Отмечается, что отгрузка топлива в обход ограничительных мер происходила по меньшей мере четыре раза с октября 2017 года по май 2018-го.

Как пишет агентство, компания «Примпортбункер», которой принадлежит танкер, комментариев по этому поводу не дала. Кроме того, ее офис во Владивостоке оказался закрыт.

Согласно портовой документации, при выходе в рейсы указывалось, что «Тантал» перевозит топливо в китайский порт Нинбо, однако вместо этого в нейтральных водах судно перелило его на северокорейский Chon Myong 1.

Члены экипажа отметили, что в тот момент транспондер — прибор, позволяющий отслеживать местоположение судна в море, — не работал. Собеседники агентства рассказали, что по возвращении утверждалось, что экипаж передал груз китайскому судну Hui Tong 27. Однако, согласно данным системы отслеживания судов Refinitiv, китайский борт в это время не находился в районе передачи топлива.

В Дальневосточном таможенном управлении России заявили, что не могут предоставить информацию о рейсах российского танкера. Агентство также не получило комментариев от северокорейской стороны и владельцев танкера Chon Myong 1.

Reuters удалось выяснить, что в отношении компании «Примпортбункер» по решению суда от 18 сентября 2018 года была начата процедура оформления банкротства.

Известно также, что в марте 2018 года судно Chon Myong 1 попало под санкции ООН за доставку топлива в Северную Корею.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты. Резолюция предусматривает ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Все страны обязались выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

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