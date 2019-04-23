Во Владивосток прибыли спецслужбы Северной Кореи

В аэропорт Владивостока прибыли два внеплановых рейса из Северной Кореи. об этом сообщает «Интерфакс».

По предположению журналистов, самолетами авиакомпании AirKoryo из Пхеньяна могли прилететь сотрудники спецслужб, которые будут готовить визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что один из пассажиров авиарейса напал на южнокорейского журналиста в аэропорту. Представитель южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом.

22 февраля газета «Коммерсантъ» выяснила, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Кампус ДВФУ в качестве места для встречи выбрала северокорейская сторона, настояв на этом варианте из-за требований к безопасности.

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