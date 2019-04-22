Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников.

Вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути». Ким задержится во Владивостоке на день, 26 апреля он проедет по тому же маршруту, которым следовал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

Уточняется, что кампус ДВФУ в качестве места для встречи выбрала северокорейская сторона. В Пхеньяне настояли на этом варианте из-за требований к безопасности.

18 апреля Кремль объявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина во второй половине апреля. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле надеются на взаимный учет интересов и взаимное доверие в ходе предстоящей встречи.

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