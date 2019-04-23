Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС во вторник, 23 апреля.

Ушаков отметил, что журналистов не сразу проинформировали о готовящейся встрече из-за договоренности с северокорейскими коллегами.

Ушаков подчеркнул, что Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Программу переговоров двух лидеров он назвал типичной. В частности, состоится беседа в узком составе и переговоры в составе делегаций.

Ранее газета «Коммерсантъ» назвала 25 апреля датой встречи Ким Чен Ына и Путина. Также издание указывало, что вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется в России до 26 апреля.

Впервые Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18 апреля. Поездка организована по инициативе российской стороны.

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