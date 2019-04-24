Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, которым его встретили в России девушки в национальных костюмах на станции Хасан в Приморском крае. Он пересек границу на бронепоезде и ненадолго остановился, передает в среду, 24 апреля, «Интерфакс».

Как передает ТАСС, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай. Организаторы выполнили его просьбу.

Ким Чен Ын задержался на станции, чтобы посетить Дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Затем он отправился дальше в сторону Владивостока, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры двух лидеров состоятся 25 апреля во Владивостоке. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

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