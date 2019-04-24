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Приморские школьницы рассказали о проблемах Ким Чен Ына с караваем

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Ким Чен Ын

Приморские школьницы, встречавшие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на приграничной станции Хасан, подтвердили, что он попробовал каравай. Об этом они рассказали в среду, 24 апреля, РИА Новости.

По словам девочек, сначала главе КНДР подарили цветы, а потом он подошел к ним и отломил каравай. Ученицы отметили, что у Ким Чен Ына не получилось это сделать с первого раза. Тогда он передал кому-то цветы и попробовал снова, на этот раз удачно.

«Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — заверила одна из школьниц.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Ким Чен Ын не стал есть хлеб.

Северокорейский лидер прибыл в Россию на бронированном поезде, чтобы встретиться во Владивостоке с президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.

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