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Путин и Ким Чен Ын встретились

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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали переговоры. Об этом сообщаетРИА Новости.

Путин и Ким встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали краткие заявления для прессы.

«Внимание всего мира приковано к ситуации на Корейском полуострове, и я думаю, что мы обменяемся оценками и мнениями по этому вопросу, и также проведем очень значимые переговоры о том, как нам совместно изучить пути его урегулирования», — приводит агентство слова главы КНДР.

Российский президент выразил уверенность в том, что обмен мнениями будет содержательным. Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где его разместили в гостинице.

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, в последний раз — в 2011 году.

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