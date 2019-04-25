Путин и Ким Чен Ын встретились

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали переговоры. Об этом сообщаетРИА Новости.

Путин и Ким встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали краткие заявления для прессы.

«Внимание всего мира приковано к ситуации на Корейском полуострове, и я думаю, что мы обменяемся оценками и мнениями по этому вопросу, и также проведем очень значимые переговоры о том, как нам совместно изучить пути его урегулирования», — приводит агентство слова главы КНДР.

Российский президент выразил уверенность в том, что обмен мнениями будет содержательным. Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

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Бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где его разместили в гостинице.

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, в последний раз — в 2011 году.

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