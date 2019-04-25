Путин оценил разговор с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин назвал обстоятельной беседу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая прошла в формате тет-а тет. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз», — сообщил российский лидер и уточнил, что с коллегой из КНДР они смогли поговорить об истории отношений двух стран и о перспективах развития двусторонних связей.
Ким Чен Ын, в свою очередь, объявил, что с радостью посетил Россию. «Хочу от имени нашего государства, правительства и народа передать теплый привет уважаемому господину президенту и дорогим российским друзьям», — сказал он.
Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Это первый визит северокорейского лидера в Россию.