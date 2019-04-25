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Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным

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@Lshot / Telegram

Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах мужчина в темном костюме полностью протирает салфеткой стул, проходясь по ручкам, ножкам и сидению. Авторы публикации предположили, что салфетка пропитана спиртом, и ей дезинфицировали поверхности.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Это первый визит северокорейского лидера в Россию.

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