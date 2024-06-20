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21:21, 20 июня 2024Мир

Путин заявил о переезде НАТО в Азию

Путин: НАТО переезжает в Азию, что создает угрозу для России

Фото: Manan Vatsyayana / Reuters

В Азию переезжает НАТО, что создает угрозу для России, заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что Москва обязана реагировать на это.

Ранее в ходе встречи с представителями НАТО китайские военные отметили, что Пекин обеспокоен продвижением влияния и присутствия блока за пределы европейского континента, в том числе в Азию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения для альянса вызывают Иран и Северная Корея. Он отмечал, что данные страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.

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      Сергей Грехов
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