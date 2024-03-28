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12:47, 28 марта 2024Мир

Китай обратил внимание на рост присутствия НАТО в Азии

Представитель МО КНР у Цянь: Китай обеспокоен продвижением НАТО в Азию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В ходе недавней встречи с представителями Североатлантического альянса китайские военные отметили, что Пекин обеспокоен продвижением влияния и присутствия НАТО за пределы европейского континента, в том числе в Азию. Об этом заявил представитель Министерства обороны (МО) КНР У Цянь, сообщает ТАСС.

«Китай выразил обеспокоенность и разъяснил свои позиции по продвижению НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и по тайваньскому вопросу. Стороны договорились поддерживать связь и диалог», — рассказал высокопоставленный военный о прошедшей встрече.

Ранее китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов заявила о неспособности победить Россию отправкой войск Франции и Польши. По мнению эксперта из Института Китая при Фуданьском университете в Шанхае Сун Лучжэна, Западу придется идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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