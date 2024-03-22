В Китае заявили о неспособности победить Россию отправкой войск Франции и Польши

Global Times: отправка войск Франции и Польши не поможет Украине победить Россию

Прямая отправка войск Франции и Польши на линию фронта не поможет Украине победить Россию. Об этом сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

«Что касается отправки европейских войск для борьбы с Россией на Украине, китайские эксперты заявили, что подкрепление из таких стран, как Франция и Польша, может лишь помочь Киеву в усилении линии обороны, однако оно не способно победить Российскую армию и вернуть утраченные территории», — отмечается в материале издания.

Авторы материала приводят слова эксперта из Института Китая при Фуданьском университете в Шанхае Сун Лучжэна, заявившего, что если западные державы «не смогут помешать России одержать новые победы на поле боя», то им придется идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее начальник Генштаба Тьерри Буркхард заявил, что Франция «готова пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что НАТО должно быть готово к любому сценарию.