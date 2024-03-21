Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 21 марта 2024Мир

Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ

Начальник Генштаба Буркхард: Франция готова пойти дальше поставок оружия ВСУ

Фото: Baptiste Autissier / Globallookpress.com

Франция «готова пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба Тьерри Буркхард в рамках встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом, передает ТАСС.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — рассказал военный. Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и заявлениями об отправке войск пытался поддержать Киев.

Буркхард подчеркнул, что НАТО необходимо «готовиться к любому развитию событий». По его мнению, российское руководство исходит из факта невозможности переброски контингента Североатлантического альянса на территорию Украины, и он хочет опровергнуть данную точку зрения.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Киев провести новую волну мобилизации для восполнения потерь ВСУ. Он также добавил, что сейчас Североатлантический пакт и Украина особенно близки.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Стало известно о поражении украинского завода ракетных деталей в Николаеве

      Названо основное предназначение умного кольца Samsung

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Россиянин пойдет под суд за изнасилование знакомого в 1997 году

      В РФС назвали дату товарищеского матча с Белоруссией

      Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ

      В ВСУ назвали способную привести Украину к проигрышу проблему

      Российские города вошли в рейтинг крупнейших мировых финансовых центров

      Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше