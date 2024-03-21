Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ

Начальник Генштаба Буркхард: Франция готова пойти дальше поставок оружия ВСУ

Франция «готова пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба Тьерри Буркхард в рамках встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом, передает ТАСС.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — рассказал военный. Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и заявлениями об отправке войск пытался поддержать Киев.

Буркхард подчеркнул, что НАТО необходимо «готовиться к любому развитию событий». По его мнению, российское руководство исходит из факта невозможности переброски контингента Североатлантического альянса на территорию Украины, и он хочет опровергнуть данную точку зрения.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Киев провести новую волну мобилизации для восполнения потерь ВСУ. Он также добавил, что сейчас Североатлантический пакт и Украина особенно близки.