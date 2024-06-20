Путин ответил на вопрос о привлечении иностранных войск к СВО на стороне России

Путин: Россия не просит помощи в проведении спецоперации

Москва не просит помощи иностранных государств в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам своего визита в КНДР и Вьетнам. Его ответ на соответствующий вопрос опубликовали «Известия».

Ранее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Президент России отметил, что иностранные государства не предлагали разместить свои войска в зоне СВО. Со своей стороны, Москва также не направляли таких запросом, продолжил он. «Поэтому [в таких мерах] нет никакой необходимости, подытожил Путин.

В ходе общения с журналистами российский лидер также ответил на вопрос о возможных мерах в отношении Южной Кореи, которая может принять решение о поставках оружия на Украину.