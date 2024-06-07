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18:12, 7 июня 2024Мир

Путин заявил о неспособности США помочь Европе в случае ядерных ударов

Путин: США не помогут Европе в случае обмена ядерными ударами с Россией

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США не придут на помощь союзникам в Европе в случае обмена ядерными ударами с Россией. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Я очень сомневаюсь, что США придут на помощь союзникам в случае обмена ядерными ударами между Россией и Европой», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия — это «крайняя и нежелательная мера». Однако он отметил, что только Россия и США обладают системой предупреждения о ракетном нападении (СРПН), в то время как в Европе «такой развитой технологии нет». Поэтому европейские страны «более или менее беззащитны» в случае подобного сценария развития событий.

Ранее модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил Владимиру Путину отвечать ядерными ударами на любые атаки по территории России. В свою очередь глава государства напомнил Европе о ее беззащитности перед ядерными ударами.

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      Дарья Устьянцева
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