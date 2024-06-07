Путину предложили отвечать ядерными ударами на любые удары по России

Караганов предложил Путину отвечать ядерным оружием на любые удары по России

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил президенту Владимиру Путину отвечать ядерными ударами на любые атаки по территории России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала сессии.

В свою очередь глава государства напомнил Европе о ее беззащитности перед ядерными ударами, а также выразил надежду, что мир до этого никогда не дойдет.

«У нас нет такой необходимости, потому что наши Вооруженные силы не просто набираются опыта, повышают свою эффективность. Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою работу», — добавил Путин.

Ранее российский политолог Сергей Марков порассуждал о вероятной дате нанесения тактического ядерного удара по Украине. Он напомнил, что западные истребители F16, которые запрашивала Украина, являются носителями ядерного оружия. По мнению политолога, данная ситуация может означать, что Москва намекает на использование тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае появления на Украине F16.