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17:58, 7 июня 2024Россия

Путину предложили отвечать ядерными ударами на любые удары по России

Караганов предложил Путину отвечать ядерным оружием на любые удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил президенту Владимиру Путину отвечать ядерными ударами на любые атаки по территории России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала сессии.

В свою очередь глава государства напомнил Европе о ее беззащитности перед ядерными ударами, а также выразил надежду, что мир до этого никогда не дойдет.

«У нас нет такой необходимости, потому что наши Вооруженные силы не просто набираются опыта, повышают свою эффективность. Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою работу», — добавил Путин.

Ранее российский политолог Сергей Марков порассуждал о вероятной дате нанесения тактического ядерного удара по Украине. Он напомнил, что западные истребители F16, которые запрашивала Украина, являются носителями ядерного оружия. По мнению политолога, данная ситуация может означать, что Москва намекает на использование тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае появления на Украине F16.

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      Никита Абрамов
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