Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 30 мая 2024Россия

В России порассуждали о дате применения ядерного оружия на Украине

Политолог Марков порассуждал о ядерном ударе после саммита в Швейцарии

Фото: Роман Яровицын / ТАСС

Российский политолог Сергей Марков порассуждал о вероятной дате нанесения тактического ядерного удара по Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что западные истребители F16, которые запрашивала Украина, являются носителями ядерного оружия, о чем говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

По мнению политолога, данная ситуация может означать, что Москва намекает на использование тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае появления на Украине F16.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

«Считается, что F16 уже на Украине. А летать они могут начать в начале июня. Значит удар ТЯО может быть сразу после Саммита Войны в Швейцарии. 22 июня, в день нападения Гитлера, мы нанесем удар ТЯО по наследникам Гитлера?», — задался вопросом Марков.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

Позднее Министерство обороны Украины заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

      Россиянам раскрыли популярные схемы «черных риелторов»

      Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике

      В России стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

      Пожилой турист отправился в отпуск с женой, решил поплавать в море и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше