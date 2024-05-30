В России порассуждали о дате применения ядерного оружия на Украине
Российский политолог Сергей Марков порассуждал о вероятной дате нанесения тактического ядерного удара по Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что западные истребители F16, которые запрашивала Украина, являются носителями ядерного оружия, о чем говорил глава российского МИД Сергей Лавров.
По мнению политолога, данная ситуация может означать, что Москва намекает на использование тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае появления на Украине F16.
«Считается, что F16 уже на Украине. А летать они могут начать в начале июня. Значит удар ТЯО может быть сразу после Саммита Войны в Швейцарии. 22 июня, в день нападения Гитлера, мы нанесем удар ТЯО по наследникам Гитлера?», — задался вопросом Марков.
21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».
Позднее Министерство обороны Украины заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов.