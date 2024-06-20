Президент Путин завершил государственный визит во Вьетнам

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер вечером 20 июня вылетел из аэропорта в Ханое. Перед отъездом он ответил на вопросы журналистов.

В ходе визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, поучаствовал в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в столице, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина.

20 июня российский лидер и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое, которые длились около полутора часов. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

