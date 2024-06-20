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19:20, 20 июня 2024Мир

Путин высказался о хамстве США

Путин: хамство США идет Вашингтону во вред, этого никто не простит

Фото: Globallookpress.com

Хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идет Вашингтону во вред, этого никто не простит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«То хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит», — заявил президент.

По словам российского лидера, Запад все время эскалирует ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается.

19 июня президент России Владимир Путин призвал пересмотреть санкции Совбеза ООН против КНДР, инициированные США. Он также заверил, что Россия продолжит «противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента», используемого Западом для сохранения гегемонии.

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      Лина Пивоварова
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