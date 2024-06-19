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13:05, 19 июня 2024Мир

Путин призвал ООН пересмотреть санкции против КНДР

Путин: санкции Совбеза ООН против КНДР должны быть пересмотрены

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Санкции Совбеза ООН против КНДР, инициированные США, необходимо пересмотреть. К этому призвал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — заявил российский лидер.

Путин также заверил, что Россия продолжит «противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента», используемого Западом для сохранения гегемонии. По словам президента, «раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы» не способны скрыть их «агрессивные геополитические замыслы» на мировой арене, включая регион Северо-Восточной Азии.

Российский лидер также подчеркнул, что выступает против «практики применения политически мотивированных санкций и ограничений».

С таким заявлением Путин выступил после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в ходе которой был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне.

Российский лидер позже заявил, что договор предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран, подписавших документ.

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      Елизавета Мытарева
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