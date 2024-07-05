В России объяснили визит Орбана в Москву

Депутат Журова назвала хорошим сигналом визит Орбана в Москву

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила визит премьер-министра Венгрии в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвала хорошим сигналом действия венгерского главы.

Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил, что Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

«Орбан недавно был в Киеве и пытался каким-то образом что-то донести до [президента Украины Владимира] Зеленского, однако, насколько я понимаю, не очень удалось. Видимо, теперь нужно и с Владимиром Владимировичем поговорить, чтобы у Зеленского не сложилось впечатление, что Орбан пытается договориться о мире только с ним. Обычно приезжают только к одному лидеру страны, только к Зеленскому, а потом не едут к Путину», — сказала Журова

Я думаю, что Орбан сделал все правильно. Он приехал к одному, услышал его мнение, приехал к другому. Надеюсь, это все будет озвучено на европейских площадках. (...) Орбану надо переубеждать не Зеленского, а европейских и американских политиков. Визит Орбана — однозначно хороший сигнал Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом 2 июля. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств.