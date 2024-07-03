На Украине раскритиковали предложение Орбана по урегулированию конфликта

Подоляк раскритиковал предложение Орбана по урегулированию конфликта на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь», — заявил Подоляк, отметив, что это саркастичное высказывание. По его мнению, прекращение огня не приблизит мир.

Журналисты также обратили внимание на то, что Подоляк решил не называть инициатора такого предложения.

Ранее Орбан рассказал, что его предложение не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Венгерский премьер предлагал временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Москвой. Он выступил с этой инициативой во время визита в Киев.

