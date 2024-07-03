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13:41, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали предложение Орбана по урегулированию конфликта

Подоляк раскритиковал предложение Орбана по урегулированию конфликта на Украине
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь», — заявил Подоляк, отметив, что это саркастичное высказывание. По его мнению, прекращение огня не приблизит мир.

Журналисты также обратили внимание на то, что Подоляк решил не называть инициатора такого предложения.

Ранее Орбан рассказал, что его предложение не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Венгерский премьер предлагал временное прекращение огня на Украине для начала переговоров с Москвой. Он выступил с этой инициативой во время визита в Киев.

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      Кристина Есикова
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