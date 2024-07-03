«Ему это не очень понравилось». Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложения по урегулированию конфликта

Орбан заявил о негативной реакции Зеленского на предложение о прекращении огня

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что его предложение о временном прекращении огня на Украине чтобы начать переговоры с Москвой не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому.

У него были некоторые сомнения в этом отношении. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Венгерский политик выразил надежду на дальнейшее обсуждение предложения с Киевом.

Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров с Москвой

Орбан в ходе своего визита на Украину обсудил с Владимиром Зеленским возможность прекращения огня до начала мирных переговоров с Россией.

Венгрия ценит мирные инициативы президента Зеленского, поэтому мы попросили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Он добавил, что Будапешт заинтересован в подписании с Киевом двустороннего соглашения «по широкому кругу вопросов». Политик заявил, что прибыл на Украину, чтобы помочь урегулировать конфликт.

В свою очередь Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня для переговоров с Москвой. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он уточнил, что республика планирует добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.

Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная Игорь Жовква замглавы офиса президента Украины

Зеленский ранее заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве. Украинский лидер также допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».

До этого российские условия прекращения огня назвал президент страны Владимир Путин. По его словам, Москва это сделает после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Глава государства подчеркнул, что, как только в Киеве заявят о готовности к такому решению, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия прекратит огонь и начнет переговоры.

В России оценили слова Орбана о реакции Зеленского на его предложения

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова Орбана о том, что Зеленскому не понравились его предложения.

Так ему ничего не нравится, кроме неосуществимого приема в НАТО и не менее неосуществимых планов выйти на границы 1991 года. И то, другое находится в зоне геополитического морока — искаженного сознания, порождающего ложные цели и застилающего способность реалистического восприятия хода событий и реализуемых опций Алексей Пушков член Совфеда

Сенатор отметил, что логика «все или ничего» исчерпывает себя, она «проигрышна и истерична». Он подчеркнул, что соотношение сил диктует другие подходы, и обстрелы Севастополя не помогут Украине спасти ситуацию.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана. По мнению парламентария, украинские политики исполняют чужую волю, украинский президент не обладает самостоятельностью, и решения за него принимают на другом континенте.

