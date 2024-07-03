В России оценили слова Орбана о реакции Зеленского на его предложения

Пушков: Зеленскому не нравятся предложения Орбана, но его планы нереалистичны

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравились его предложения по урегулированию конфликта.

«Так ему ничего не нравится, кроме неосуществимого приема в НАТО и не менее неосуществимых планов выйти на границы 1991 года. И то, другое находится в зоне геополитического морока — искаженного сознания, порождающего ложные цели и застилающего способность реалистического восприятия хода событий и реализуемых опций», — заявил сенатор.

Пушков отметил, что логика «все или ничего» исчерпывает себя, она «проигрышна и истерична». Он подчеркнул, что соотношение сил диктует другие подходы, и обстрелы Севастополя не помогут Украине спасти ситуацию.

Венгерский премьер ранее рассказал, что его предложение о временном прекращении огня на Украине чтобы начать переговоры с Москвой не понравилось президенту Владимиру Зеленскому.

