Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 3 июля 2024Мир

В Венгрии рассказали об отношении Зеленского к предложению о прекращении огня

Орбан: предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Москвой не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

Венгерский политик выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен. «У него были некоторые сомнения в этом отношении. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — прокомментировал он ответ Зеленского.

По словам Орбана, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

Ранее Орбан попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита

      В Венгрии рассказали об отношении Зеленского к предложению о прекращении огня

      ФАС признала необоснованной жалобу на закупку Россией дженерика против ВИЧ

      49-летняя телеведущая опубликовала откровенное фото в бикини

      Экс-главе одного из НИИ «Роскосмоса» вынесли приговор

      Убедительная победа Нидерландов и выход Турции в четвертьфинал. Как прошли последние матчи 1/8 финала Евро

      «Росэлектроника» разработает подавители дронов для машин и катеров

      В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей

      В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

      В российском городе неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше