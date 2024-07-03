В Венгрии рассказали об отношении Зеленского к предложению о прекращении огня

Орбан: предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Москвой не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

Венгерский политик выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен. «У него были некоторые сомнения в этом отношении. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — прокомментировал он ответ Зеленского.

По словам Орбана, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

Ранее Орбан попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой.