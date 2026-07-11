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12:22, 11 июля 2026Культура

Личность нового избранника бывшей жены Федора Бондарчука раскрыли

Starhit: Бизнесмен Андрей Сутормин стал новым избранником актрисы Паулины Андреевой
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

Журналисты Starhit раскрыли личность нового избранника бывшей жены режиссера Федора Бондарчука актрисы Паулины Андреевой. Об этом они сообщили в Telegram-канале издания.

Репортеры заметили новоиспеченную пару в московском ресторане и выяснили, что 37-летняя звезда «Метода» состоит в отношениях с 34-летним сооснователем и гендиректором строительной компании Biom Development Group, бизнесменом Андреем Суторминым. Уточняется, что он также имеет медицинское образование.

Сутормин много путешествует с Андреевой по миру. Они публикуют в своих аккаунтах в соцсетях фото с одинаковыми локациями и ставят друг другу лайки.

В мае стало известно, что Бондарчук и Андреева развелись. Супруги прожили вместе девять лет, однако слухи об их расставании ходили в светских кругах больше года: они не появлялись на публике вдвоем, а Андреева перестала публиковать совместные снимки.

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