В Госдуме назвали ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о прекращении огня

Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до начала переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, украинские политики исполняют чужую волю, украинский президент Владимир Зеленский не обладает самостоятельностью, и решения за него принимают на другом континенте.

«С другой стороны Орбан увидел, кто хочет войны и увидел двуличие прозападного политика Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта и которому плевать на будущее Украины», — подчеркнул депутат.

Премьер Венгрии в ходе своего визита на Украину обсудил с Владимиром Зеленским возможность прекращения огня до начала мирных переговоров с Россией.

В свою очередь Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Москвой. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он добавил, что республика планирует добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.

