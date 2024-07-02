Украина отказалась прекращать огонь ради переговоров с Россией. Киев заявил, что хочет добиться мира другим путем

Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для переговоров с Москвой. Об этом сообщил замглавы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква.
Представитель ОП добавил, что Украина планирует добиваться урегулирования конфликта по линии так называемых саммитов мира, организованных Киевом.
Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная
Жовква также сообщил, что Киев не рассматривает вариант объявления перемирия до момента, пока не начнутся переговоры с Россией в рамках второго «саммита мира». По его словам, Украина намерена ко второму саммиту составить совместно с другими странами план урегулирования, который затем будет предложен России.
Орбан заявил, что соглашение о прекращении огня поможет ускорить переговоры
На брифинге после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве Орбан заявил, что выдвигаемые президентом Украины «мирные инициативы» сложны с точки зрения международной дипломатии, и предложил собеседнику «пойти немного другим путем».
Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры
Орбан также сообщил, что после встречи с украинским лидером подготовит отчет для Совета Европейского союза, включающий вопрос прекращения конфликта. «Я, естественно, подготовлю отчет (...), на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения по разрешению конфликта», — рассказал представитель Будапешта.
Он добавил, что соглашение о прекращении огня, заключенное к определенному сроку, «даст возможность ускорить начало мирных переговоров России и Украины».
Ранее Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне СВО
До этого российские условия прекращения огня в зоне СВО назвал президент страны Владимир Путин. По его словам, Москва это сделает после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.
«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — уточнил Путин.
Глава государства подчеркнул, что, как только в Киеве заявят о готовности к такому решению, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия прекратит огонь и начнет переговоры.