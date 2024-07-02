Украина отказалась прекращать огонь ради переговоров с Россией. Киев заявил, что хочет добиться мира другим путем

Замглавы ОП Жовква: Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня

Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для переговоров с Москвой. Об этом сообщил замглавы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква.

Представитель ОП добавил, что Украина планирует добиваться урегулирования конфликта по линии так называемых саммитов мира, организованных Киевом.

Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная Игорь Жовква замглавы офиса президента Украины

Жовква также сообщил, что Киев не рассматривает вариант объявления перемирия до момента, пока не начнутся переговоры с Россией в рамках второго «саммита мира». По его словам, Украина намерена ко второму саммиту составить совместно с другими странами план урегулирования, который затем будет предложен России.

Орбан заявил, что соглашение о прекращении огня поможет ускорить переговоры

На брифинге после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве Орбан заявил, что выдвигаемые президентом Украины «мирные инициативы» сложны с точки зрения международной дипломатии, и предложил собеседнику «пойти немного другим путем».

Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Орбан также сообщил, что после встречи с украинским лидером подготовит отчет для Совета Европейского союза, включающий вопрос прекращения конфликта. «Я, естественно, подготовлю отчет (...), на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения по разрешению конфликта», — рассказал представитель Будапешта.

Он добавил, что соглашение о прекращении огня, заключенное к определенному сроку, «даст возможность ускорить начало мирных переговоров России и Украины».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне СВО

До этого российские условия прекращения огня в зоне СВО назвал президент страны Владимир Путин. По его словам, Москва это сделает после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — уточнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что, как только в Киеве заявят о готовности к такому решению, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия прекратит огонь и начнет переговоры.