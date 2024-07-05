«Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

NYT: поездка премьера Венгрии Орбана вызвала разлад в ЕС

Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным, привлек внимание ключевых мировых СМИ. Представитель венгерского премьера ранее заявил, что политик направился в Россию «в рамках своей миротворческой миссии», а позднее стало известно, что Орбан и Путин провели откровенный разговор о конфликте на Украине. Журналисты ведущих зарубежных СМИ попытались проанализировать визит премьер-министра Венгрии в Москву и высказали предположения о том, какие последствия может вызвать эта поездка.

The Guardian

Британское издание The Guardian в своем материале о визите Орбана назвало венгерского политика самым пророссийским европейским лидером. В статье также отмечается, что премьер-министр Венгрии пытается позиционировать себя в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта России и Украины.

Вместе с тем, как указано в материале, поездка Орбана, которая пришлась на неделю, когда Венгрия стала председателем Совета Евросоюза (ЕС), вызвала резкую критику со стороны других европейских лидеров. Издание напомнило, что экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сообщал, что Орбан не получал мандата от Евросовета на визит в Москву и его поездка проходит исключительно в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

Пятничная поездка [Орбана в Москву] продолжит вызывать тревогу в Брюсселе и государствах-членах ЕС. Там многие уже в ужасе из-за того, что лидер, который, как им кажется, в последние годы сделал все, чтобы подорвать единство в ЕС и нормы права, в следующие шесть месяцев будет главным представителем союза The Guardian

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

The New York Times

Американская газета The New York Times (NYT) посвятила поездке венгерского премьера в Россию материал с заголовком «Виктор Орбан встречается с Владимиром Путиным, приведя в смятение ЕС». В материале подчеркивается, что поездка Орбана вызвала разлад в Европейском союзе. На фоне председательства Венгрии в ЕС этот визит заставил государства, входящие в союз, быстро объявить, что политик в Москве не представляет их страны.

Его путешествие в Москву наперекор политике Европейского союза, направленной на то, чтобы сторониться Путина, вписывается в давнюю традицию Венгрии пренебрегать судорожными усилиями Европы по выработке единой зарубежной политики

The New York Times

В материале также обратили внимание на то, что визит Орбана в Москву стал первой поездкой лидера государства-члена ЕС в Россию для официальных переговоров с Путиным с начала спецоперации на Украине.

El Mundo

Испанская газета El Mundo назвала поездку премьер-министра Венгрии в Москву скандальной. Хотя каждая страна использует председательство в Совете ЕС для продвижения собственных интересов, журналисты издания решили, что Орбан зашел слишком далеко.

В понедельник Орбан взял на себя председательство в Совете ЕС. Во вторник он неожиданно приземлился в Киеве, а в эту пятницу завершает свою первую неделю у европейского руля из Москвы. Венгр все больше изолируется в Брюсселе и хочет заявить о себе на международной арене El Mundo

France 24

Французский канал France 24 указал, что Орбан является самым дружественным по отношению к Москве лидером страны ЕС. В материале отмечается, что премьер-министр Венгрии посетил Россию вскоре после внезапной поездки в Киев, где он убеждал украинские власти работать в сторону прекращения огня.

В пятницу в Москве Орбан настоял на том, что мира на Украине невозможно достичь без диалога, добавили на телеканале. Однако, как заметили в материале, Киев резко отреагировал на переговоры венгерского политика с российским президентом.

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Der Spiegel

Авторы немецкого журнала Der Spiegel заявили, что предупреждения ЕС «в очередной раз не помешали Виктору Орбану навязать свою волю». «Хотя слухи о поездке премьер-министра Венгрии в Москву уже вызвали возмущение, в пятницу утром в Москве приземлился правительственный венгерский самолет», — говорится в материале.

Журнал также привел комментарий депутата Европарламента Даниэля Фройнда, который потребовал лишить Орбана председательства в Совете ЕС из-за визита в Москву. По мнению Фройнда, венгерский политик своим визитом нанес ущерб ЕС и в будущем, возможно, снова «не упустит случая поиздеваться над Европейским союзом».

